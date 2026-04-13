人気が高い芸能人が結婚を発表すると、ショックを受けて「ロス」になってしまうファンが多くいます。そこで、All About ニュース編集部は2026年3月27日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「女性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、結婚する人も多くなる「30代女性俳優」を対象としたランキングを作成。それでは、「結婚したらロスになりそうな30代女性俳優」ランキングの結果を紹介します。【8位