春が訪れ、新生活が始まる季節。人と会う機会が増えるこの時期、第一印象を大きく左右するのが「口元の清潔感」です。肌や髪のお手入れに気を遣っていても、歯の黄ばみや歯間の汚れ、口臭などがあると、清潔な印象が薄れてしまうことがあります。そこで今回は、忙しい新生活シーズンでも負担なく続けやすいオーラルケアについてご紹介します。歯ブラシだけは足りない？ よくある歯磨き・オーラルケアでは不十分なワケ毎日きちんと