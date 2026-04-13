クラス最速！「ソルテラ」が大幅進化！台湾のスバル総代理店である意美汽車は2026年4月8日、電気自動車（BEV）のSUV「ソルテラ」の改良モデルを正式に発表しました。台湾では「ソルテラ XT」のモノグレードが展開されます。新型ソルテラは、ブランドの次世代デザインを反映した内外装の刷新に加え、パワートレインの大幅進化が図られているのが大きな特徴です。【画像】超カッコいい！ これが新型「ソルテラXT」です！（6枚）