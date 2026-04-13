「カラオケまねきねこ」と『桃太郎電鉄』シリーズのコラボキャンペーンが、4月13日から5月12日まで東京都内8店舗限定で開催される。 （関連：【画像あり】「カラオケまねきねこ」×『桃鉄』コラボ配布される限定ステッカー） 本キャンペーンは、カラオケまねきねこ全店に導入されているエンタメプラットフォーム「E-bo（イーボ）」で展開中の『桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番