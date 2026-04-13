Image: Alfred-Wegener-Institute / Christian Haas 名前は｢わらじアイランド｣で。島を隠すなら氷山のど真ん中にと言わんばかりに、衛星画像でも、実際に接近して目視しても、周囲を漂う氷山との見分けがつかなかった未踏の島を、探検隊の科学者たちが南極のウェッデル海で偶然見つけちゃったそうです。海図にも載っていない島なのだとか。氷山のような島、南極の海で見つかるアルフレート・