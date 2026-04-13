鶏皮を串にぐるぐると巻き付けて焼き上げた博多名物「とりかわ」を生み出した「焼きとり権兵衛館（やかた）」の創業者で、株式会社コガ代表取締役会長の古賀貞己さんが12日午後3時10分、老衰のため福岡市内の病院で死去した。94歳だった。