ソフトバンクは13日、杉山一樹投手（28）が佐賀市内の病院で左手第5中手骨骨幹部骨折にともなう接合術を受け、無事終了したと発表した。競技復帰までは1〜2カ月。開幕から守護神を務めていた杉山は1回2安打1失点だった11日の日本ハム戦（エスコンフィールド北海道）終了後、自らの投球への不満からベンチを殴打し、左手を骨折した。12日に出場選手登録を抹消された。杉山は昨季途中から守護神に定着し、31セーブで最多セーブ