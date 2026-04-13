京都府南丹市の山の中で、子どもとみられる遺体が見つかりました。南丹市では小学6年の男子児童が行方不明になっていて警察が関連を調べています。 子どもとみられる遺体が見つかったのは京都府南丹市の山中です。南丹市では園部小学校6年の安達結希さん（11）が3月23日、父親に車で学校のそばに送ってもらったのを最後に行方が分からなくなっています。 警察が連日、捜索を続けていてこれまでに安達さんの通学かばんや安