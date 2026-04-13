2022年北京・2026年ミラノコルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子シングルで2大会連続で銀メダルを獲得した鍵山優真（22）が13日、自身のインスタグラムを更新。26〜27年シーズンを休養すると発表した。【写真】「自分自身を見つめ直す時間を」休養を発表した鍵山優真鍵山は「遅くなりましたが、世界選手権でのたくさんの応援をありがとうございました！」と投稿。「SPでは少しアクシデントがありましたが、皆様の手拍子