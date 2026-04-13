モデルでタレントの益若つばさが新しい家族を迎え入れたことを報告した。１３日までにインスタグラムで「はじめまして【うにちゃん】です今日からうにちゃんアカウント開設します！フォロー＆拡散お願いします！」と書き始めると、愛犬の写真を公開。「カニンヘンダックスフンド２０２６年の１月１日生まれイエローの毛並みなのでうにちゃんと名付けました。男の子です！」と紹介した。「息子が寮から戻り春からまた一