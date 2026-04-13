お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘、菅良太郎が１３日、都内で「サンキュー、チャック」（マイク・フラナガン監督、５月１日公開）の「サンキュー試写」に登場した。自然災害と人災によって終わろうとしている世界で突如現れた謎の広告。恐怖の先にこそ輝く、愛と希望を描いたヒューマン・ミステリーとなっている。尾形は持ちギャグの「サンキュー！」と何度も叫びながら登場。映画については「めちゃくちゃ良かった。３９回