２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが１３日放送の日本テレビ系「有吉ゼミ２時間ＳＰ」（月曜・午後７時）に出演。女性大食いタレントの豪快な食べっぷりを称賛する一幕があった。この日、ＭＣの有吉弘行、水ト麻美アナウンサーとともにスタジオコメンテーターとして出演した高橋さん。ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエア（