りそなグループB2鹿児島レブナイズは、勝てばプレーオフ進出が決まる神戸とのアウェー戦に臨みました。 プレーオフ進出をかけた11日の試合。相手は西地区優勝を決め、15連勝中の強敵・神戸ストークスです。 レブナイズは早いパスで逆サイドの飴谷へ。フリーの選手を作って得点を狙いますが、神戸の高いシュート力を前に、徐々に引き離されます。 それでも第3クォータӦ