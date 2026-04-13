きのう12日は、ユナイテッドの試合前に、元日本代表・小野伸二さんによるサッカー教室が開かれ子どもたちが参加しました。 元日本代表・小野伸二さんによるサッカー教室「Jスマイルフットボールツアー」。 子どもたちにサッカーの楽しさを知ってもらおうと、明治安田の協賛でJリーグが全国各地で開催していて今回が36回目です。鹿児島では初開催で県内外の小学生128人が参加しました。