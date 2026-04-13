ドル高は一服、ロンドン勢は静まり返るドル円１５９円台後半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル高が一服している。先週末の米国とイランの停戦協議が不調に終わったことを受けて、週明けオセアニア市場は有事のドル買いを強めた。ドル円は159.85付近、ユーロドルは1.1658付近までドル買いが入った。しかし、すぐにドル買いの勢いは落ち着いた。ロンドン朝方にドル円は159.50台まで反落、ユーロドルは1.17