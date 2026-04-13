本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 4/13（月） EUR/USD 1.1450（22.0億ユーロ） 1.1500（6.75億ユーロ） 1.1595（5.49億ユーロ） 1.1640（7.81億ユーロ） 1.1650（13.0億ユーロ） 1.1700（15.0億ユーロ） 1.1720（7.89億ユーロ） 1.1750（11.0億ユーロ） USD/JPY 157.50（7.44億ドル） 159.50（8.48億ドル） 160.00（7.61億ドル） GBP/USD 1