【新華社重慶4月13日】平凡なセカンドライフを送っていたはずが、思いがけず俳優の世界へ転身したシニア女性がいる。中国重慶市出身の張敏（ちょう・びん）さんは今年71歳。会計士として約28年働き、定年退職後は、時間があれば芸術館に通い、標準中国語や詩歌の朗読を学ぶなど、ごく普通の日々を過ごしていた。転機は2018年に訪れた。「ある撮影チームが自宅にロケに来て、監督が私の雰囲気を気に入り、シニア俳優をやってみ