障がい児支援施設に通う女の子を誘拐し、わいせつな行為をしたなどとして、施設の職員だった男が逮捕されました。女の子の母親が「許せない」などと胸の内を明かしました。■元職員の男「施設で初めて会った」うつむきながら階段を下りる男。後藤隆也容疑者（46）です。2024年、当時5歳の女の子にわいせつな行為をした上、その様子をスマートフォンで撮影したなどとして逮捕されました。後藤容疑者「女の子とは施設で初めて会いま