去年１２月、高岡市で女性が死亡した事故で、今月８日女性の知人の男が危険運転致死などの疑いで逮捕されました。亡くなった女性の父親がＫＮＢの取材に応じ「娘を返してくれとしか言えない」とやり場のない胸の内を語りました。亡くなった女性の父親「納骨はまだしてない」「何も解決していないところで終わったというのも違うので」「事件が収まるまで、近くにいてもらうのも良いかなと」「報告はしてあります。逮捕されたよと」