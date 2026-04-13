京都府・南丹市の山の中から、13日、子どもとみられる遺体が見つかったということです。南丹市では小学校6年生の男子児童が行方不明になっていて警察が捜索を続けています。【写真で見る】子どもとみられる遺体発見行方不明男児（11）との関連捜査京都・南丹市京都･南丹市の山中から｢子どもとみられる遺体｣発見警察署前から中継高柳光希キャスター：京都府・南丹市の南丹警察署から中継でお伝えします。京都府・南丹市の山の