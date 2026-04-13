京都府南丹市で男子児童の行方がわからなくなってから、13日で3週間です。12日に山の中で発見された“靴”。その発見場所や状態から考えられることを専門家に聞きました。■行方不明から3週間多くの捜査員が道なき道へ鈴木しおり記者（every.取材班）「午後5時すぎ、靴が見つかった現場付近です。先ほどまでこちらに規制線が張られていたのですが、現在は解除されています。規制線の奥を見てみますと、数メートルほどの大きな窪