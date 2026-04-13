お笑いトリオ、パンサーの尾形貴弘（48）と菅良太郎（44）が13日、都内で映画「サンキュー、チャック」の「サンキュー試写会」に登壇した。同作は、未曽有の自然災害が地球を襲い、ネット、SNSなど全ての通信手段がダウンしていく中で突如現れた謎の広告に記載された「チャック」とは何者なのか、謎を1つずつ解き明かすことによって、人生の終わりを恐れる必要などないことを証明するヒューマン・ミステリー。尾形は代名詞の「サン