4月12日、京王アリーナTOKYOで「京王電鉄 Presents Wリーグプレーオフ 2025-2026」ファイナルGAME4が行われ、トヨタ自動車アンテロープス（プレミア1位）はデンソーアイリス（プレミア2位）に51－70で敗戦。今シリーズの対戦成績を1勝3敗とし、準優勝でシーズンを終えることとなった。 試合後の会見に登壇した大神雄子ヘッドコーチは「13人全員で戦い抜いたこのシ&