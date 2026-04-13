ボーフムに所属するMF三好康児が今季リーグ戦3点目を挙げた。12日に開催されたブンデスリーガ2部第29節でボーフムはブラウンシュバイクをホームに迎えた。前半13分に幸先良く先制すると、45+5分には三好が結果を残す。右サイドに送られたボールに反応した三好は、PA内のFWフィリップ・ホフマンへと預けて自らもPA内へ。ホフマンがコントロールし切れなかったボールに走り込むと、左足でフィニッシュ。鮮やかな軌道を描いたシ