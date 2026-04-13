県内では先週最高気温が25℃以上の夏日となったところもあり、季節先取りの暖かさを感じる日も増えてきています。 日差しを感じると気になるのが春の紫外線です。 専門医は肌のトラブルになる前に早めの対策を呼びかけています。 ※詳しくは動画をご覧ください