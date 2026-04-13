本日の日経平均株価は、米国とイランの和平協議が決裂を受けリスク回避の売りが優勢となり、前週末比421円安の5万6502円と反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は31社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、2月中間期好調で通期業績・配当予想を上方修正した良品計画 [東証Ｐ]