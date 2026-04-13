この記事をまとめると ■農業のロボット化が加速し無人作業が現実的になってきた ■コンバインやドローンで省人化と効率アップが図られている ■ベンチャー企業の斬新なアイディアで日本の農業も進化する ロボット農機技術の進化が止まらない 米価高騰が、なかなか収まりを見せない。単純に考えれば需給バランスなのだろうが、国民の主食であるだけに複雑な事情が絡んでいるのかもしれない。とはいえ、おいしいお米がコストを抑