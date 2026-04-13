グローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』が、10日、11日、12日の3日間にわたって、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された。【ライブ写真】話題のカバーも！VERIVERY×EVNNE2日目公演のオープニングでは、各アーティストが1組ずつダンスパフォーマンスを披露しながら登場し、会場のボルテージは一気に上昇。そのままトップバッターを務めるSUPER★DRAGONのステージがスタートし、「Legend」「J