【国際親善試合】アメリカ代表 2−1 日本女子代表（日本時間4月12日／PayPalパーク）【映像】アメリカ代表FWの「赤ちゃん」が中継登場激闘が繰り広げられたピッチから一転、中継カメラが捉えた愛らしい“VIP”の姿に、視聴者も解説陣もメロメロになった。アメリカ女子代表FWの愛娘が映し出された心温まるシーンが、大きな話題を呼んでいる。日本時間4月12日、なでしこジャパンはアメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。3月にAF