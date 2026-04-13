ミラノ・コルティナ五輪で銀メダルを獲得したフィギュアスケート男子の鍵山優真＝2月、ミラノ（共同）フィギュアスケート男子で2022年北京、ミラノ・コルティナ両冬季五輪銀メダルの鍵山優真（22）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が13日、自身のインスタグラムで来季休養することを明らかにした。「新しい挑戦とともにフィギュアスケートの魅力を再発見したり、自分自身を見つめ直す時間をつくって過ごしていけたらと思います」