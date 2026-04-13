バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が、ダウン症の姉・みっちゃんこと未知子さんとお寿司ランチを楽しむ様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】姉・未知子さんからのお叱りLINEやお寿司ランチを楽しむ様子これまでもInstagramで、未知子さんとデパートで買い物を満喫する姿や、高嶋のテレビ番組での発言を注意するLINEのメッセージなど、姉妹の日常を発信してきた高嶋。ダウン症の姉・未知子さんとお寿司ランチを満喫2026
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