神奈川県警（資料写真）１３日午前４時２０分ごろ、川崎市高津区新作４丁目の第３京浜道路上り線で、追い越し車線に止まっていた横浜市西区の会社員男性（６４）の軽乗用車に、同市戸塚区の男子大学生（２２）の乗用車が追突した。男性は病院に搬送されたが、間もなく死亡が確認された。神奈川県警高速隊によると、現場は片側３車線の緩やかな右カーブ。軽乗用車は中央分離帯を向いて車線をふさぐように停車していた。男性の外