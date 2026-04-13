講談社が運営する「コミックDAYS」にて、地雷系アラフォー女子のモラトリアム『サトコは地雷じゃねーから』(文玲カナ)が、2026年4月13日より連載配信スタートとなった。「あの頃」の感性のまま、気づけばアラフォー目前。ホストに貢いで捨てられた過去も、ド派手なメイクも、世間から見れば立派な「痛い女」……だなんて、誰も言ってないけど、そうは言っても気になるお年頃。まつ毛をあげて、涙袋をつくっても、隠し切れないコン