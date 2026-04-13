KADOKAWAは、「第93回毎日広告デザイン賞」(主催：毎日新聞社、後援：経済産業省)において、KADOKAWA刊行作品『ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん』の新聞広告が「広告主参加作品の部」の作品賞を受賞し、2026年4月13日(月)、ホテル椿山荘東京にて表彰式が行われ、賞牌が授与されたことを発表した。「第93回毎日広告デザイン賞」作品賞受賞作品／2025年11月8日 毎日新聞朝刊掲載(全5段)今回の受賞作は、2025年11月8日付毎日新聞朝刊