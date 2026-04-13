◆第２８回中山グランドジャンプ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場、障害芝４２６０メートル）最高のパートナーと、胸が躍る大一番へ。２１年のセレクトセールで、４億１０００万の高値がついたホウオウプロサンゲ（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）は、初障害となった２走前は３秒差の大差勝ち。前走の三木ホースランドパークＪＳでも、重賞２勝の実力馬スマイルスルーを１秒７（１０馬身）も引き離して圧勝し、障害転向