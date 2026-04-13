Ｅｘｐｏ２０２５大阪・関西万博の公式インスタグラムが１３日、更新された。この日で開幕から１年がたち、１２日には大規模な公式イベント「ＥＸＰＯ２０２５ＦｕｔｕｒｅｓＦｅｓｔｉｖａｌ」も開催されるなど、改めてその人気がクローズアップされた。この投稿では「２０２５年４月１３日の開幕から１年が経ちましたきょうは万博の思い出を語りませんか」と、呼びかけた。この投稿に「また行きたいです」「早いです