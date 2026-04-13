お出かけのときは、なるべく身軽でいたいもの。一軍バッグを買い足すなら、デザインだけでなく使いやすさも重視して選びたいところです。そこで今回は【ハニーズ】で見つけた「軽量バッグ」をご紹介します。物を整理しやすく、大人コーデになじむシンプルで上品なデザインを厳選しました。 上品デザインの軽量バッグ 【ハニーズ】「軽量両あおりミニバッグ」\2,680（税込） 前後にあおりポケット付