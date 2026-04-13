これは筆者である私自身の体験です。いつも21時には帰ってくる夫が、その日に限って夜遅くまで帰宅せず、LINEも未読・電話もつながりませんでした。「事故かも」と最悪の想像までして駅まで探しに行った私が、改札近くで見つけたのは……。夫婦の“連絡ルール”を決めるきっかけになった出来事です。 21時に帰る夫が、帰ってこない いつもなら21時には帰宅する夫が、その日に限っていくら待っても帰ってきませんでした