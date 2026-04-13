“読むロックマガジン”こと『ROCK AND READ』の最新刊第124号が4月15日に発売となる。同号の表紙巻頭は、DIR EN GREYのギタリスト、薫だ。DIR EN GREYは4月8日、前作『PHALARIS』以来3年10ヶ月ぶりとなるニューアルバム『MORTAL DOWNER』をリリースした。『ROCK AND READ 124』では、全14曲中9曲の原曲を作り、全曲のアレンジも手掛けているバンドリーダーの薫が、アルバムの全曲解説をした。発売直後から賛否両論が渦巻いている