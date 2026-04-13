フリーの岡副麻希アナウンサーが娘の入園式を報告した。１３日までにインスタグラムで「先日、娘の入園式でした娘の喜ぶ顔見たさに入園準備、慣れないお裁縫、お友達と励まし合いながら頑張りました！笑おともだちや先生たちとめいいっぱい、たのしい時間を過ごせますように」とつづり、娘との親子ショットを公開。「当の娘ですが入園してからの毎日今のところズボンを履いて登園したことがなく今週五日間毎朝生脚登園娘