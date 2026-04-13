フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１３日、自身のＳＮＳで来季の２０２６―２７シーズンを休養すると発表した。インスタグラムを更新し「次の２０２６―２７シーズンは試合には出ず、休養を取ることにいたしました」とつづった。鍵山は今季、ミラノ五輪で団体、個人ともに銀メダルを獲得。２大会連続でダブル表彰台を決め、日本の史上最多メダル獲得に貢献。