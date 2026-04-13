【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１２日、自身のＳＮＳで、ローマ教皇レオ１４世がイランの核兵器保有を容認していると一方的に主張し、「核兵器への弱腰な姿勢は到底受け入れがたい」と非難した。米大統領がローマ教皇を非難するのは異例だ。トランプ氏は、米大統領を批判する教皇は望まないと投稿し、「過激な左派に迎合することをやめ、政治家ではなく偉大な教皇になることに専念すべきだ」と主張した。教皇