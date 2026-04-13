犬が歩くときに『おしりを振る』理由5選 おしりをプリプリと振りながら歩くワンコの後ろ姿はとっても可愛らしいもの。しかし、飼い主さんであれば「なぜおしりを振っているのか」理由を理解しておきたいですよね。愛犬の心理が分かると関係性もより深まるはずですよ。 1.嬉しい・楽しい 犬は嬉しいときや楽しいときに、感情が高ぶっておしりを振ることがあります。ごはんや散歩の準備をしていると、嬉しい期待で自然と