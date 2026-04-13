ある日、くしゅくんへ「ちょっとだけ出かけるので留守番していて欲しい」と声をかけたご主人。するとくしゅくんはしばらく顔を見つめた後、ようやくしてくれた返事がまるで人間のようだと大きな反響を呼びました。 「言葉をちゃんと理解してますね」「よーく考えてからの…うん！がかわいい～！」などと評判となり、29万回以上再生されています。 【動画：パパが犬に『お留守番をお願いした』結果→完全に言葉