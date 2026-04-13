犬のクッシング症候群とは？ クッシング症候群は「副腎皮質機能亢進症」とも呼ばれ、副腎皮質からコルチゾールというホルモンが過剰に分泌される病気です。主に5歳以上（多くは8歳以上）の中高齢の犬に見られます。 副腎は、腎臓のすぐそばに左右に一つずつあり、落花生のような形をしています。外側の副腎皮質からはコルチゾールとアルドステロンというホルモンを分泌し、内側の副腎髄質からはアドレナリン