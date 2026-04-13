【酒と泪と男とカルチャー】お酒を口にして「美味しい！」と感じる瞬間。その感覚はただ舌で感じる味だけでなく、ふわりと漂う香りやグラスの温度、その場の空気感、さらにはその日の気分や過去の記憶までさまざまな要素が重なり合って生まれているのではないでしょうか。最近はクオリティの高いノンアルコール飲料も人気を集めていますが、「美味しいけれどやっぱり何か物足りない…」と感じてしまうこともしばしば。しかし、なぜ