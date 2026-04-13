3月28日・29日に開催された世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」のアンバサダーを2年連続で務め、さらに4月12日から放送が始まった『夜桜さんちの大作戦』第2期でグループ初となるTVアニメのオープニングテーマを担当している櫻坂46。イベントの顔として継続起用されただけでなく、実際にアニメ作品の主題歌も担ったことで、2026年は櫻坂46とアニメの関わりがこれまで以上に広がった年として捉えられそうだ。そこで本記