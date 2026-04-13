諫早市で春の訪れを告げるつつじ祭りが開かれ、多くの人でにぎわいました。 ピンクや赤など約3000本のツツジが、諫早公園を鮮やかに包み込みます。 市によりますと、つつじは例年並みの開花で、5月上旬まで楽しめるということです。 ※詳しくは動画をご覧ください