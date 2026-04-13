「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3600超の店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに98店舗（2025年12月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーは、オリジナルヘルスケアブランド「matsukiyo LAB（マツキヨラボ）」から、美容成分配合の機能性表示食品「matsukiyo LAB ミックスベリーコラーゲンウォーター」、「matsukiyo LAB ゆ