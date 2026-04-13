All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月13日に回答のあった、大阪府在住42歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢性別：42歳男性同居家族構成：本人、妻（36歳）、長男（0歳）居住地：大阪府住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：正社員世帯年収：本人800万円、妻0円現預金：1800万円リスク資産：800万円「毎年金利が増えるステップアップ型の定期預金を利用」現預金